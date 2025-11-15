اللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - أكد المدير التنفيذي للجنة المصرية في قطاع غزة معين أبو الحصين، أن اللجنة استجابت فورا لنداءات واستغاثات النازحين لدعمهم عقب غمر مياه الأمطار لخيامهم مع أول منخفض جوي.

وقال أبو الحصين ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم السبت ـ إن الاستجابة الإنسانية الطارئة تمثل باكورة دعم اللجنة المصرية لمخيمات النزوح، مضيفا أنه تم تقديم خيام وشوادر للنازحين تقيهم من الأمطار، كما سيتم توفير الخدمات اللازمة لمخيمات أخرى في قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني بغزة أن آلاف الخيام والملاجئ المؤقتة في غزة غمرتها مياه الأمطار، لافتا إلى أن آلاف العائلات أصبحت عرضة لظروف جوية قاسية.