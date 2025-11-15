الارشيف / أخبار مصرية

حزب حماة الوطن ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بالمنوفية دعماً لمرشحه بانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 01:28 مساءً -  

في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، نظم حزب حماة الوطن مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، بقرية بركة السبع بمحافظة المنوفية، لدعم مرشح الحزب رامي نصر، ويأتي ذلك تزامناً مع تواصل فترة الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

 

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب  ولفيفاً من الإعلاميين والرياضيين، وقيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة المنوفية بحزب حماة الوطن، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

 وحث جميع الحضور خلال كلماتهم، جموع الشعب المصري إلى أهمية المشاركة بإيجابية وبفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والتوجه بكثافة لصناديق الاقتراع، لمواصلة دعم مسيرة التطور والاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد.

