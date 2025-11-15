ضبط 158953 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (158953) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1243) سائق تبين إيجابية عدد (62) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (661) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (92) سائق تبين إيجابية عدد (3) حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (13) حكم، كما تم التحفظ على )3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.