الرياض - كتبت رنا صلاح - زفّت هيئة السكة الحديد التابعة إلى وزارة النقل، بشرى سارة إلى عدد من الفئات، حيث أكدت تقديم لهم تخفيضًا في قيمة تذاكر ركوب القطارات تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 100% حيث يكون فيها الركوب بشكل مجاني دون أي رسوم، وبعضها يحصل على تخفيضات 50% أو أكثر، في ضوء حرص الهيئة على تقديم أوجه الدعم والرعاية إلى الفئات الأكثر احتياجًا ورفع العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للعديد من الأسر.

مش هيدفعوا مليم.. السكة الحديد تعلن إعفاء هذه الفئات من سداد أسعار التذاكر

وكشفت هيئة السكة الحديد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك 3 فئات يخصص لها تذاكر مجانية، حيث يمكنها استقلال القطارات مجانًا، وهي كالتالي:

تذاكر مجانية في القطارات لهذه الفئات

مرضى الأورام السرطانية: ويصدر لهم تصاريح سفر مجانية، ومرافقيهم آليًا (كارت ذكي) مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة.

الأطفال الصم، “معهد إمبابة”: يتم إعفاؤهم من تذاكر السفر تسهيلًا لهم للتنقل والذهاب للعلاج.

من تجاوزت أعمارهم الـ70 عامًا يمكنهم السفر بالدرجات العادية مجانًا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي سارية لاستلام تذكرة سفر بعد تدوين البيانات الشخصية.

الفئات المستفيدة من تخفيضات على أسعار التذاكر

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن هناك عددًا من الفئات يمكنها الحصول على خصم يصل لـ50% بنصف تذكرة أو أكثر على النحو التالي:

العسكريون (شرطة + جيش): خصم 50%.

ضباط الجيش والشرطة: خصم 50%.

سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية: خصم 50%.

مصابو وأسر شهداء الشرطة: خصم 50%.

أسر الشهداء والضحايا والمفقودين من الدرجة الأولى (الأب – الأم – الزوجة – الأبناء القُصَّر): خصم 50%.

مصابو العمليات الحربية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين: خصم 50%.

ذوو الاحتياجات الخاصة والمرافق: خصم 50%.

مجموعات الشباب والرياضة: خصم 50%.

من 1 إلى 19 فردًا: خصم 50%، وفي حالة أكثر من 19 فردًا: خصم 66.6%.

الهلال الأحمر والصليب الأحمر: خصم 50%.

مصابو وأسر شهداء الثورة: خصم 50%.

الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات: خصم 50%.

أصحاب المعاشات الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا: خصم 50%.

محاربو الحرب القدامى والمرافق (إن وجد): خصم 75%.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تقديم الدعم إلى الفئات الاجتماعية ذات الأولوية، وتنفذ عبر منافذ حجز التذاكر الرسمية، مع تقديم المستندات الداعمة للاستفادة من الخصومات أو الإعفاءات.