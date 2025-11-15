عاجل | طقس الأحد.. بيان هام من الأرصاد وتحذير من أمطار وشبورة

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توقعاتها لطقس الساعات المقبلة لغدًا الأحد الـ 16 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد حالة من عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على الكثير من المناطق ومنها رعدية، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية متأثرًا بوجود منخفض جوي.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في منشورها إلى أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد الـ 16 من نوفمبر الجاري، طقس معتدل في ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة في ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

تحذير من هذه الظواهر

وحذرت هيئة الأرصاد من أكثر من ظاهرة غدًا الأحد، حيث تتوقع أن تستمر انخفاض درجات الحرارة، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح تكون عادة خلال الفترة من 4 إلى 9 صباحًا وذلك على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق بما يتطلب ضرورة توخي الحذر خاصة من السائقين على الطرق السريعة.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.