وزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفض مصر الكامل لأى محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين، جاء ذلك فى حوار صحفى نشرته جريدة لاريبوبليكا La Repubblica الإيطالية واسعة الانتشار مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعرض خلاله الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ كامل بنوده، كما تناول الترتيبات الأمنية، والمرحلة الانتقالية، واهمية تمكين السلطة الفلسطينية.



وزير الخارجية: وحدة الأراضى الفلسطينية ركيزة أساسية لأي حل عادل للقضية



وشدد وزير الخارجية، على أن الحفاظ على وحدة الأراضى الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأى حل عادل ودائم وشامل، منوهاً بأن حل الدولتين يظل الخيار الواقعى الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة، كما استعرض الوزير عبد العاطى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة.