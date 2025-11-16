شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 10:20 صباحاً -

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استمرار الجهاز في تقديمه مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات على مختلف تنوعها خاصة المشروعات التراثية واليدوية، و العمل علي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشروعات التراثية التي اطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات من خلال فتح آفاق تسويقية متجددة لاصحاب المشروعات التراثية وذلك من أجل النهوض بها وتطويرها و دعمها في التصدير للخارج من خلال تسويق منتجاتها في كبرى المعارض الدولية.جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة عملاء جهاز تنمية المشروعات في فعاليات الطبعة السادسة والعشرين لمعرض الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالجزائر، والذي يقام بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة، وافتتحته السيدة حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حيث نُظمت هذه الدورة في إطار الاحتفالات باليوم الوطني للحرفي بالجزائر.

وقد تفقد سعادة السفير عبد اللطيف اللايح سفير مصر بالجزائر اجنحة عملاء الجهاز المشاركين في المعرض وأكد على أهمية مشاركتهم في هذا الحدث الهام لتعريف الجمهور بالمنتجات المصرية المتميزة و التراث المصري العريق بالفنون و الابداع