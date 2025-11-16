تقارير : زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان يستعد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، حال حدوث أي تغيير داخل الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب خلال الفترة المقبلة.
ويخوض منتخب فرنسا آخر اختبارته فى تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على منتخب أذربيجان في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب توفيق بهراموف.
وقالت صحيفة " آس " الإسبانية، إن زين الدين زيدان سيكون المدرب الجديد لفرنسا بمجرد انتهاء كأس العالم 2026. وأضافت الصحيفة أنه مع اقتراب نهاية عقد ديشامب بعد كأس العالم 2026، تتزايد التوقعات بأن تكون الفترة القادمة موعدًا لعودة "زيزو" إلى عالم التدريب من بوابة منتخب فرنسا.
وأكدت الصحيفة أن زيدان يتابع الدوري الفرنسي والبطولات الأوروبية الكبرى بشكل مكثف، ويُجري تقييمات دقيقة للاعبين والخطط التكتيكية الممكنة، تحسبًا لتوليه المهمة رسميًا. وتشير المصادر إلى أن نجم ريال مدريد السابق وضع بالفعل تصورًا أوليًا حول هيكلة الفريق، حال تم تعيينه.
ويمتلك زيدان سجلًا تدريبيًا استثنائيًا مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018، إلى جانب عدة ألقاب محلية وقارية أخرى.فرنسا تتأهل لكأس العالم
تأهل المنتخب الفرنسي رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز الساحق على أوكرانيا 4-0 في الجولة الخامسة بملعب حديقة الأمراء في باريس، ليضمن الصدارة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين.