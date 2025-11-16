أيمن عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والعلوم وسفيرة دولة مقدونيا الشمالية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 11:16 صباحاً -

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتورة فيسنا يانفيسكا وزيرة التعليم والعلوم بدولة مقدونيا الشمالية، بحضور السيدة إلما ألتوروك، سفيرة مقدونيا الشمالية بالقاهرة، لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استهل الدكتور أيمن عاشور اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع مقدونيا الشمالية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأشار الوزير إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص مصر على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والمقدونية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة المصرية، بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز دور الجامعات في دعم الابتكار، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن تدويل التعليم هو أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسلطًا الضوء على اهتمام مصر بالتعليم العابر للحدود، وكذلك الانفتاح على التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، فضلًا عن تطوير برامج تدويل التعليم، والاهتمام بالتعليم العابر للحدود، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ونوَه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاهتمام بمسار التعليم التكنولوجي؛ باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة فيسنا يانفيسكا عن إعجابها بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ترحيب بلادها بالتعاون بين جامعات مقدونيا الشمالية والجامعات المصرية، بما يسهم في تعزيز بناء القدرات الوطنية في شتى المجالات بين الجانبين.

ووجهت الوزيرة الدعوة للدكتور أيمن عاشور لزيارة دولة مقدونيا الشمالية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والعلمية. ورحب الوزير بهذه الدعوة التي ستسهم في زيادة التقارب والتعاون بين البلدين.

وتناول الاجتماع آليات تشجيع طلاب مقدونيا الشمالية على الدراسة في الجامعات المصرية والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، بالإضافة إلى التسهيلات في الإجراءات الدراسية والإدارية، وتطور نظم دفع المصروفات والرسوم الدراسية، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

كما بحث الجانبان توسيع نطاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وتبادل الخبرات بين المراكز البحثية المتخصصة، ووضع آليات لمواجهة التحديات المشتركة في مجال البحث العلمي والابتكار والصناعة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

وحضر الاجتماع من الجانب المقدوني، السيد دافور بوليتوف، مستشار السياسات التعليمية، والسيدة بيليانا ترايكوفسكا، مديرة مكتب الوزير، والسيدة كيتي كوستوفسكا، من مكتب الوزير.