وزارة التضامن تعلن نتائج الحصر الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي بوزارة التضامن الاجتماعي للإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

ويجري الحصر يتم من خلال فريق عمل يقارب من 1800 من الرائدات والمشرفين ويتم المتابعة لحظيا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة ومشكلة من قيادات العمل فى الوزارة من الإدارات المعنية لشئون الأسرة والمرأة والطفل والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات.

كما يتم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات وأن الحصر يستهدف محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي،ويتم بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية Gis ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي.