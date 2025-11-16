مصر وتشاد تبحثان تعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالرحيم الطيب، وزير الثروة الحيوانية بدولة تشاد، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية المصرية-التشادية، وعلى هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي تُعقد حالياً بالقاهرة برئاسة وزيرا خارجية البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد ، نائب وزير الزراعة، تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، نظرا لما تمتلكه دولة تشاد من أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، حيث ناقشا إمكانيات الاستفادة من الخبرة المصرية في تحسين سلالات الماشية، واختيار الأعلاف المناسبة، بهدف رفع إنتاجية الماشية من اللحوم والألبان.

وأكد الجانبان أيضا ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص، حيث تم الاتفاق على إمكانية عقد لقاء موسع يضم المستثمرين من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني، ومن بينها انتاج الإعلاف لمواجهة التغيرات المناخية، وإمكانية قيام المستثمرين بضخ استثمارات في هذا المجال.

و بحث الجانبان إمكانية إنشاء معمل مصري لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية في تشاد، بهدف تأمين الاحتياجات التشادية والإقليمية، ونقل التكنولوجيا المصرية في هذا المجال الحيوي.

ووجه فاروق بزيادة الفرص التدريبية المُقدمة للمتخصصين والفنيين التشاديين، لتدريبهم في المركز الدولي المصري للزراعة، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الصحة الحيوانية والإنتاج المكثف.

واتفق الجانبان على الترتيب لتبادل الزيارات المتبادلة على مستوى الوفود الفنية المتخصصة لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة سابقا، فضلاً عن العمل على زيادة فرص التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والحيوانية.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة، على أن هذا التعاون يجسد الاهتمام البالغ والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز التعاون مع تشاد وكافة الدول الأفريقية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

ومن جهته، أعرب وزير الثروة الحيوانية التشادي عن شكره وتقديره للدعم المصري، مؤكداً أن تشاد تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً وركيزة أساسية يمكن الاعتماد على خبراتها الكبيرة في الارتقاء بالثروة الحيوانية والاستثمار فيها.