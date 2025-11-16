الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، تناول خلاله الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين ورغبتهما في مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات.

مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، كما استعرض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وأهمية تنفيذ كافة بنود الخطة التي توفر مسارًا عمليًا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مستعرضًا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ومشيرًا إلى المشاورات حول مشروع القرار بمجلس الأمن الذي يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية مستدامة، وناقش الوزيران الملف النووي الإيراني، متبادلين الرؤى حول خفض التوتر ودعم الحلول الدبلوماسية، مؤكدًا الوزير عبد العاطي استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الثقة والتوصل إلى تسوية شاملة للملف النووي.

يأتي الاتصال في إطار التشاور المستمر بين القاهرة وموسكو لتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة القضايا الإقليمية والدولية.