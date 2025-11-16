هيئة الدواء المصرية تؤكد متابعة مستمرة لتوافر المستحضرات الحيوية الحرجة في المستشفيات

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت هيئة الدواء المصرية أنها تتابع بشكل دوري ومستمر موقف توافر المستحضرات الحيوية، وخصوصًا تلك المستخدمة في البروتوكولات العلاجية الحرجة، حرصًا على ضمان تلبية احتياجات المرضى واستقرار سوق الدواء المصري، مشيرة إلى ضخ 670 ألف فيال لأدوية متعلقة بالحالات المرضية الحرجة بالمستشفيات.

وأوضحت الهيئة أهمية الالتزام بالجرعات المقررة من قبل الطبيب المختص، محذرة من أن تجاوزها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل الجلطات الدموية، السكتة الدماغية، أو الأزمة القلبية، مؤكدة ضرورة استخدام الدواء تحت إشراف طبي، مع متابعة مستوى الهيموجلوبين ومخزون الحديد وضغط الدم قبل وأثناء العلاج.

كما شددت هيئة الدواء على ضرورة عدم رجّ عبوة الدواء قبل الاستخدام، والتأكد من أن المحلول صافٍ وخالٍ من الشوائب أو التغير في اللون، مع غسل اليدين جيدًا قبل وبعد الحقن، وتجنب الحقن في مناطق الجلد المتهيجة أو المصابة، والتخلص من الإبر والمستلزمات الطبية الحادة في صندوق مخصص دون إعادة استخدامها.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لضمان السلامة الدوائية وحماية صحة المرضى من المخاطر المرتبطة بالحقن والاستخدام غير السليم للأدوية الحيوية الحرجة.