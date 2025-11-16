الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت اسواق الذهب في مصر تذبذبًا ملحوظًا بالتوازي مع التقلبات العالمية، حيث تتأثر الاسعار بتغيرات النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية، فيما انعكست موجة البيع في اسواق الاسهم الدولية وإشارات التشدد من الفيدرالي الامريكي على توجهات المستثمرين، ما عزز حالة عدم اليقين قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل.

تحركات عالمية تربك اسواق الذهب ومصر تترقب الاسعار

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية 6240 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 5460 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 4689 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 43680 جنيهًا، وتبقى هذه الارقام مرشحة للتغيير المستمر بحسب حركة السوق العالمية والطلب المحلي، كما تضاف الى الاسعار النهائية رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، الى جانب التاثر الفوري بالسعر العالمي للذهب.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة ضبابية ناجمة عن اطول اغلاق حكومي امريكي انتهى الخميس، ما تسبب في فجوة بيانات كبيرة تركت صناع السياسة النقدية والمتداولين امام مشهد غير واضح، بينما تبقى التقلبات في الاسواق العالمية العامل الابرز في تحديد اتجاهات الذهب.

وتظل الاسعار المحلية رهن التغيرات المتسارعة في الاسواق الدولية.