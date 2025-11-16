حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا حاشدا بالدقهلية دعما لمرشحه بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 05:12 مساءً - في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، نظم حزب حماة الوطن مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، في السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، لدعم مرشح الحزب، حسن أمين، ويأتي ذلك تزامناً مع تواصل فترة الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة الدقهلية بحزب حماة الوطن، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وحث جميع الحضور خلال كلماتهم، جموع الشعب المصري إلى أهمية المشاركة بإيجابية وبفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والتوجه بكثافة لصناديق الاقتراع، لمواصلة دعم مسيرة التطور والاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد.