رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولي شركات Voltalia و Groupe HOLDER

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 11:24 صباحاً - استكمالًا لجولته الترويجية بفرنسا، عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقاءات مع عدد من ممثلي مجتمع المال والأعمال الفرنسي، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، تعزيزًا للتعاون مع الاستثمارات الفرنسية في القطاعات المستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية؛ وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري باسم فاروق، رئيس المكتب التجاري المصري بباريس.

والتقى وليد جمال الدين، اليوم، Yoni Ammar، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Voltalia الفرنسية المتخصصة في سلاسل القيمة الكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بدءًا من التطوير وعمليات EPC (الهندسة والمشتريات والإنشاء) وصولًا إلى التشغيل والصيانة (O&M)، بالإضافة لأنظمة التخزين.

وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين، أبرز الفرص الاستثمارية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين وتعميق الصناعة بها والتي تشمل 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، عل رأسها قطاع الطاقة الخضراء والصناعات المكملة والمغذية لها، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تهدف لتعزيز الصادرات المصرية ، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية المجاورة.

وأشار رئيس اقتصادية القناة إلى المزايا التنافسية غير المسبوقة التي تتمتع بها الهيئة، سواء من توافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي، أو كذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمواني التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية واللوجستية الذي يحقق النفاذية لنحو ملياري مستهلك عالميًّا، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي والعلاقات الدولية المتوازنة التي تتمتع بها الدولة المصرية حاليًا تلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مناخ الاستثمار داخل الهيئة، بما يدعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد عالميًّا، مضيفًا أن الهيئة تحتضن أحد المشروعات الكبرى إقليميًّا في قطاع الطاقة الخضراء، كما أشار إلى نجاح مواني الهيئة في تموين أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر.

كما اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس، Christian RAIMBAULT، مدير تطوير الأعمال بمجموعة Groupe HOLDER ومسئول ملف مصر بالمجموعة، وهي إحدى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وتمتلك عددًا من العلامات التجارية، من بينها PAUL، وLadurée، وChâteau Blanc، بفروع في 45 دولة.

وخلال الاجتماع أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين قطاع الصناعات الغذائية؛ حيث إنه من القطاعات المستهدفة باستراتيجية الهيئة، لا سيما في منطقة القنطرة غرب الواعدة، التي تقوم الهيئة بتطويرها لتصبح مركزًا إقليميًّا رائدًا لصناعة المنسوجات والملابس، والصناعات الغذائية، لما تتميز به من موقع متميز بظهير زراعي في محافظة الإسماعيلية ومنطقة الدلتا، وكذلك توافر العمالة الكثيفة المدربة اللازمة لمثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى جاهزية البنية التحتية والمرافق التي ساهمت الدولة المصرية بمؤسساتها بمشروعات كبرى لإنجازها في وقتٍ قياسي، لتصبح إحدى الحوافز غير المباشرة لجذب الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة، لافتًا إلى أن ما تمتلكه مجموعة Groupe HOLDER، من علامات تجارية بارزة وخبرة كبيرة في مجال صناعات الغذائية وشراكات الأعمال B2B، التي تدعم الصادرات المصرية من هذا القطاع المهم، بالإضافة لدعم السوق المحلية لا سيما في قطاع السياحة والفنادق.

والتقى أيضًا رئيس اقتصادية قناة السويس، PHILIPPE LABONNE، رئيس شركة AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL)؛ حيث ناقش الجانبان أطر تعزيز التعاون المشترك في ظل نجاح استثمارات الشركة بمحطة دحرجة السيارات (رورو) بميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة، التي شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم افتتاحها مؤخرًا، واستعرض الجانبان كذلك الفرص الواعدة لتوسعات مرتقبة للشركة في ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد؛ وذلك نظرًا لما تمتلكه الشركة من خبرة واسعة مجال تشغيل أرصفة الخاصة بقطاع اللوجستيات والترانزيت ذات القيمة المضافة، وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم أوجه الدعم كافة أمام المستثمرين في المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، مؤكدًا حرص الهيئة على أن تكون مركزًا إقليميًّا فاعلًا للأنشطة اللوجستية والترانزيت، من خلال الانفتاح على التعاون مع كبرى الشركات في هذا القطاع المهم.