بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - انتهت فى تمام الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، بدء فترة الصمت الانتخابي، التى يحذر فيها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

ما هى محافظات فى المرحلة الثانية من الانتخابات؟

وتجرى الانتخابات فى المرحلة الثانية في محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ما هى مواعيد محافظات فى المرحلة الثانية من الانتخابات؟

ويجرى التصويت في المرحلة الثانية بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، ويجرى التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.

وفي حالة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية يجرى التصويت في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

ما هى عقوبة الصمت الانتخابى؟

وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فقد الزم المرشحين في الانتخابات بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نص القانون على عقوبة مخالفة الصمت الانتخابي من خلال توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.