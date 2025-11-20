ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (138813) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1669) سائقًا تبين إيجابية عدد (104) حالات تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (826) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذلك فحص عدد (119) سائقًا تبين إيجابية عدد (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط عدد (9) محكوم عليهم بإجمالي (11) حكمًا، كما تم التحفظ على (5) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.