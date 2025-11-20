رئيس كوريا الجنوبية والسيدة قرينته يصلان قصر الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - وصل الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والسيدة قرينته إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وتشمل لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي.

وشهدت العلاقات الثنائية طفرة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية عام 2016، حيث اتفق القادة على رفع العلاقات إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى كافة مجالات التعاون. وبالفعل شهدت العلاقات المصرية الكورية الجنوبية زخما كبيرا منذ ذلك الوقت، وتم رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى 2023 .