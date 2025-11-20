مدبولي: لولا إرادة الرئيس ومتابعته المستمرة ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - عُقد صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما كبيرا في الفعاليات والأحداث المهمة المتتالية التي تعطي دلالات واضحة أن الدولة المصرية تمضي قدما في سبيل السعي لدخول عدد من المشروعات القومية حيز التشغيل، في مختلف القطاعات والمجالات، بما يعكس إرادة الدولة المصرية بأن تكون "الجمهورية الجديدة" مرتكزة على أسس متينة ومتطورة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما شهده أمس مشروع محطة الضبعة النووية من خطوة استراتيجية مهمة تتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالمحطة، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالعيد المصري الخامس للطاقة النووية.

وقال رئيس الوزراء: مثلما أكد فخامة الرئيس، فإننا بهذه الخطوة نسطر صفحة جديدة مضيئة في مسيرة الوطن، حيث إننا منذ منتصف القرن الماضي، ظل حلمنا النووي يراود الجميع ونحن اليوم نراه يتحقق على أرض الواقع، بفضل الإرادة الصلبة، والعزيمة القوية، والعمل الشاق، والإصرار على تحقيق هذا الحلم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفعالية التاريخية أمس تضمنت توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، وكذلك اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، وذلك فى خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة المصرية فى مجال الطاقة النووية السلمية، وكخطوة إضافية في مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.

وفي ضوء حديثه عن هذه الخطوة الاستراتيجية، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية، وكذلك شركة شركة "روساتوم" الروسية، وجميع القائمين على هذا المشروع القومي الضخم.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن تشريف فخامة السيد الرئيس كذلك لافتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، والتي تحدث فيه سيادته بمداخلة أكد خلالها أن ما تحقق من أعمال تطوير جاء بجهد مشترك، وأن هناك فرصا واعدة تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالميّ، كما لفت فخامة الرئيس إلى أنه كانت توجد تحديات في عام 2015 أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلا أن الإرادة والعمل الجاد المشترك مكّن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نستطيع التأكيد بكل ثقة أنه لولا إرادة فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة والدءوبة ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يتعلق بالفعاليات الأخرى التي شهدها هذا الأسبوع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى حدث مهم آخر شهدته الأيام الماضية وهو افتتاح النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، الذي عقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعا إستراتيجيا بجانب عدد من القطاعات الأخرى الواعدة التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا، وذلك في إطار السعي بخطى جادة نحو تعزيز نمو الاقتصاد المصريّ من خلال اتخاذ الإجراءات والخطوات المهمة والمطلوبة لمساندة تلك القطاعات المهمة لتقود قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء أيضا للحديث عن افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي عقد تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مما لا شك فيه أن ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من فخامة السيد رئيس الجمهورية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال جميع الإمكانات المتاحة للدولة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ولجميع الوزراء والمسئولين بالمجموعة الوزارية الحضور بالمؤتمر على ما يبذلونه من جهود في هذا الملف المهم .

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء كذلك لتدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول لعام ٢٠٢٥، حيث عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بأن يرى حلما آخر يتحقق وتصبح منطقة الفسطاط لؤلؤة تضيء أرجاء منطقة القاهرة التاريخية.

وفي ضوء حديثه عن الحديقة، توجه رئيس الوزراء بالشكر لفخامة الرئيس على كل الجهد الذي يُبذل لبناء هذه الدولة وتدشين الجمهورية الجديدة وفقا لمرتكزات على أعلى مستوى عالميّ.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شعوره بالفخر والاعتزاز لكل ما يتحقق على أرض مصر، ولكل الإنجازات التي تشهدها في مختلف القطاعات بهذه المرحلة.