صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تحتفي بعيد ميلاد الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - احتفت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى - على فيس بوك- بعيد ميلاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يوافق 19 نوفمبر من كل عام، حيث نشرت فيديو خاص يسلّط الضوء على محطات بارزة في مسيرة الرئيس السيسى خلال العام الجاري وما شهدته الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات.

وتضمّن الفيديو لقطات أرشيفية للرئيس خلال مشاركاته في عدد من الفعاليات والافتتاحات والمناسبات الوطنية، فضلًا عن مشاهد تعكس تواصله الدائم مع المواطنين وحرصه على متابعة ملفات الدولة داخليًا وخارجيًا.

وحقق الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، كما حقق تفاعلات وإعادة نشر بأرقام كبيرة، تقديرًا للجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية نحو تعزيز مسار الدولة المصرية وتنفيذ رؤيتها التنموية.