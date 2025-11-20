ضبط قائد دراجة نارية بعد اصطدامه بسيدة في الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها ولاذ بالهرب بالإسكندرية وتم ضبط مرتكب الواقعة.

في إطار ذلك، تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملة "مصابة بكسر وسحجات متفرقة بالجسم" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه. وبسؤالها، قررت أنه حال عبورها الطريق من مكان غير مخصص للعبور، اصطدمت بها دراجة نارية مما أدى لحدوث إصابتها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (فني بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الدراجة النارية.