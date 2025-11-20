الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة 21 نوفمبر، استمرار ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة ليسود طقس خريفي، مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائل للبرودة ليلاً.

شبورة فى هذا التوقيت

ومتوقع أن يشهد الطقس شبورة مائية من 9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

فرص أمطار

ومتوقع أيضا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالى:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 18 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 18 درجة.