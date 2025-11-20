رئيس الوزراء: العام المالى الحالى ستكون نسبة نمو الاقتصاد المصرى كبيرة للغاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هذا العام المالي الحالي ستكون نسبة نمو الاقتصاد المصري كبيرة للغاية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمو 73% هذا العام، موضحا أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وتابع أن شهر نوفمبر هذا العام حمل الكثير من الأحداث السارة لبلدنا، بدأت بافتتاح المتحف المصري الكبير مرورا بأحداث كثيرة وحتى مشروع محطة الضبعة النووية ، موضحا أن المشروع سيوفر لمصر ما بين 2 لـ3 مليار دولار سنوياً.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، مثلما أكد الرئيس، فإننا بهذه الخطوة نسطر صفحة جديدة مضيئة في مسيرة الوطن، حيث إننا منذ منتصف القرن الماضي، ظل حلمنا النووي يراود الجميع ونحن اليوم نراه يتحقق على أرض الواقع، بفضل الإرادة الصلبة، والعزيمة القوية، والعمل الشاق، والإصرار على تحقيق هذا الحلم.