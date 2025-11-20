رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 لـ3 مليار دولار سنويا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 03:36 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن شهر نوفمبر هذا العام حمل الكثير من الأحداث السارة لبلدنا، بدأت بافتتاح المتحف المصري الكبير مرورا بأحداث كثيرة وحتى مشروع محطة الضبعة النووية ، موضحا أن المشروع سيوفر لمصر ما بين 2 لـ3 مليار دولار سنوياً

وتابع فى مؤتمر صحفى ، مثلما أكد الرئيس، فإننا بهذه الخطوة نسطر صفحة جديدة مضيئة في مسيرة الوطن، حيث إننا منذ منتصف القرن الماضي، ظل حلمنا النووي يراود الجميع ونحن اليوم نراه يتحقق على أرض الواقع، بفضل الإرادة الصلبة، والعزيمة القوية، والعمل الشاق، والإصرار على تحقيق هذا الحلم.

وقال: كل ما بقعد مع شركة كبيرة وأدعوها للاستثمار فى مصر بيبقي رغبته الأولي تخصيص أرض فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.