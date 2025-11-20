"المصريين أوت دور" تدشن حملة إعلانية متكاملة لمعرض "إيديكس 2025 "في مطار القاهرة الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - في خطوة تؤكد الالتزام بدعم الفعاليات الوطنية الكبرى وتعزيز حضور مصر على خريطة المعارض الدولية، أعلنت شركة المصريين أوت دور، إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، عن دعمها للحملة الاعلامية في التسويق الإعلاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، في دورته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة.

وستنفذ شركة المصريين أوت دور، حملة إعلانية ضخمة على جميع شاشاتها بمطار القاهرة الدولي، بما في ذلك أول شاشة D 5 في مصر، مستهدفة جذب اهتمام المشاركين والزوار وتعريفهم بأحدث التقنيات والمعدات المعروضة، بما يعكس تطور القطاع الدفاعي المصري ويعزز مكانة مصر كدولة منظمة لأهم المعارض العالمية.

وأكد منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة المصريين أوت دور، أن الشركة تشارك بفاعلية في الترويج لكافة الفعاليات والمعارض الكبرى على مستوى الدولة، ما يعكس التزامها الدائم بدعم الفعاليات الكبرى في مصر، والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي، ووضع مصر في صدارة الدول المنظمة للمعارض العالمية الكبرى.

وشدد على أهمية الترويج لمعرض إيديكس 2025، لتعزيز مكانة مصر على خريطة أهم المعارض الدفاعية العالمية، مع تقديم صورة مشرفة واحترافية للمعرض، وتسليط الضوء على قدرة الدولة على تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وفي سبيل تحقيق ذلك توفر الشركة خدمات إعلانية متكاملة تضمن وصول الرسالة للمستهدفين بكفاءة عالية، بما يساهم في تعزيز نجاح المعرض، وفتح آفاق جديدة للترويج للمبادرات الوطنية والدولية في قطاع الصناعات الدفاعية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الشركة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة، ودعم الفعاليات الوطنية الكبرى، ورفع كفاءة صناعة المعارض في مصر، بما يضع البلاد على خريطة الدول المنظمة لأهم الأحداث العالمية في قطاع الدفاع والتقنيات المتقدمة.