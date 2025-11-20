الحكومة: المؤشرات تؤكد استمرار مسار نزول التضخم وزيادة معدلات النمو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 04:32 مساءً -

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن المؤشرات الأولية تؤكد استمرار مسار نزول التضخم وزيادة معدلات النمو، ما يعكس حجم التطور الإيجابي للإصلاح الاقتصادي المصري.

زيارة وفد صندوق النقد الدولي

أشار إلى زيارة وفد صندوق النقد الدولي المقررة أوائل ديسمبر المقبل، لمراجعة التقارير الخامسة والسادسة حول برامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا نجاح الدولة في تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ستستعرض خلال الزيارة.

محطة الضبعة النووية

حول محطة الضبعة النووية، أوضح أن تركيب غطاء المفاعل النووي يعد خطوة مهمة على طريق إنشاء محطة الضبعة النووية، متوقعاً الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029، في إطار جهود مصر لتعزيز البنية التحتية للطاقة.