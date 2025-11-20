الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرتها القومية للتشغيل، عن توافر مئات فرص العمل للشباب في الكثير من التخصصات ومن بينها وظائف في قطاع الأمن والحراسة في مناطق متفرقة في محافظة القاهرة، بمرتبات مجزية ومزايا متنوعة تشمل التأمينات سواء الصحية أو الاجتماعية.

مفاجأة من وزارة العمل.. وظائف جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه

وأشارت وزارة العمل في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى وجود عدد من الوظائف في قطاع الأمن والحراسة، على النحو التالي:

فرص عمل متنوعة في مجال الأمن

العدد المطلوب: 100 فرد أمن.

المواقع: التجمع الثالث، العاصمة الإدارية، محطات المترو تحت الإنشاء، والعاشر من رمضان.

يشترط مؤهل عالٍ أو متوسط.

السن يتراوح بين 21 و60 عامًا.

الرواتب: تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه، بالإضافة إلى بدل وحوافز.

المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، وسكن مجهز.

للتواصل والاستفسار: يمكن الاتصال بالمدير المسؤول أ. نفين على الأرقام: 01070708442 أو واتساب: 01069526819.

وظائف أمن إداري بمناطق متفرقة

العدد المطلوب: 105 أفراد أمن إداري.

المواقع: روض الفرج، التجمع، رأس الحكمة، العين السخنة، العاصمة الإدارية، الشروق، وزايد بارك.

يشترط وجود مؤهل لا يقل عن ابتدائية.

لا بد أن يكون السن بين 20 و45 عامًا.

الرواتب: تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 9000 جنيه.

المزايا: تأمين اجتماعي وصحي، سكن مجهز، مواصلات داخلية، حوافز وترقيات.

للتواصل والاستفسار: يمكن الاتصال بالمدير المسؤول أ. محمود باسل على الرقم: 01276460414.

فرص عمل للأمن والحراسة بمواقع مميزة

العدد المطلوب: 448 فرد أمن.

المواقع: رأس الحكمة و6 أكتوبر بالقاهرة.

جميع المؤهلات حتى محو الأمية.

السن يتراوح بين 21 و48 عامًا.

الراتب: يراعى تطبيق الحد الأدنى للأجور ويزيد حسب الخبرة.

المزايا: تأمين اجتماعي وصحي.

للتواصل والاستفسار: يمكن الاتصال بالمدير المسؤول أ. محمد على الأرقام: 01061728125 أو 01010901631.

وظائف أمن إداري بمدينة نصر