السيدة انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس كوريا الجنوبية: أهلا بكم فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها بالسيدة كيم هي-كيونج، قرينة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يسعدنى أن أرحب بالسيدة كيم هي-كيونج، قرينة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.. أتمنى لها إقامة طيبة وزيارة مليئة بالنجاح.. أهلًا وسهلًا بكم فى مصر".

كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، استقبلا اليوم، الرئيس "لى جاى ميونغ" رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته.