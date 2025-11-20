الهيئة الوطنية للانتخابات تنبه على رؤساء اللجان حضور وكلاء المرشحين الفرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا، بمقر الهيئة بحضور رؤساء الأحزاب السياسية، لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وإطلاع الرأي العام بكافة تفاصيلها.

نبه القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على رؤساء اللجان الفرعية والعامة باستعمال صحيح القانون، وتسليم صورة من الحصر العددي، لكل من يرغب من المرشحين والوكلاء ولا يجوز تسليمه للمندوب، أو حضوره عملية الفرز.

وأكد على كل ممثلى الصحف في اللجان الانتخابية حضور الفرز ومعرفة الحصر العددي، ومراجعة البطاقات الخاصة بحضورهم، وأن هذه القرارت ليست بجديدة، وأنها موجودة، ولو تطلب الأمر نزولي معكم اللجان.

وفي سياق متصل عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم اجتماعا مع رؤساء ومسئولى 24 حزب سياسي فى مصر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية الانتخابات.

وأوضح القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة، منحت مهلة للأحزاب السياسية بحد أقصى غدا لتقديم الاوراق والمستندات الخاصة بحجم الانفاق على الدعاية الانتخابية التى تمت خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأشار مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية إلى أن الهيئة خصصت خط ساخن للأحزاب السياسية برقم 19826حتى تتمكن من التواصل المباشر مع الهيئة

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن عمليات التصويت ستكون في المرحلة الثانية متاحة لنحو 34 مليون ناخب يحق لهم التصويت داخل 13 محافظة هي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ويتنافس فيها 1316 مرشحا، ويشرف عليها 9200 قاضيا من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأشارت إلى أن مواعيد التصويت في الخارج يومى 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، ويعلن كل رئيس لجنة فرعية في حضور وكلاء المرشحين وممثلى وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الحصر العددي، ثم تقوم كل لجنة عامة بإعلان الحصر العددي للدائرة الواحدة.

ويكون التظلم على نتائج الحصر العددي للجان الفرعية والعامة خلال 24 ساعة من الإعلان ويتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من استلامها والفصل في التظلم واخطار مقدمه بالنتيجة خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، على أن تعلن النتيجة يوم 2 ديسمبر.

وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

تحذير من خرق الصمت الانتخابى

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة عدم خرق فترة الصمت الانتخابي، وحظر ممارسة أي نشاط من أنشطة الدعاية الانتخابية المختلفة حتى لا يتعرض صاحبها الى المسئولية، مشيرة إلى تطبيق صحيح القانون على المخالفين.

وبدأ الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية في الثانية عشر ظهر اليوم والذى يحظر فيه ممارسة الدعاية الانتخابية، وتصل العقوبة للمخالف الى الغرامة من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه.

أول وأخر لجنة تصوت في انتخابات الخارج

الجدير بالذكر أن الاقتراع بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يبدأ في داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم بعد ميعاد الغلق الرسمي.