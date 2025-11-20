اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره البريطانى لبحث العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، والطاقة، والنقل، إلى جانب الترتيبات الخاصة بتبادل الزيارات الرسمية.

القضية الفلسطينية واستقرار غزة

تطرق الاتصال إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير ودعم وقف إطلاق النار وفق اتفاق شرم الشيخ للسلام، كما أكد على أهمية سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية فى غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، وتدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع، ودعوة المملكة المتحدة للمشاركة فى المؤتمر الدولى لإعادة الإعمار والتعافى المبكر فى غزة.

الأوضاع في السودان وجهود التهدئة

كما ناقش الوزيران الوضع في السودان، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر في الإطار الرباعي لدعم التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة وسيادة السودان، وتوفير هدنة إنسانية ونفاذ المساعدات للشعب السوداني.

من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية على أهمية الدور المصري في إطار الآلية الرباعية واستمرار التشاور لخفض التصعيد وتحقيق الهدنة الإنسانية.