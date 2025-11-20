القاضى أحمد بندارى: التوعية ستمحى المال السياسى بعد جيلين.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، المؤتمر الصحفى منذ قليل، بمقر الهيئة بحضور رؤساء الأحزاب السياسية، لبيان مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، واطلاع الرأى العام بكافة تفاصيلها.

قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن السبب فى إلغاء 19 دائرة بالجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إننا لن نسمح لأحد الدخول للبرلمان إلا بإرادة الناخبين ودون التأثير عليهم.

وفيما يتعلق المال السياسى أكد القاضى أحمد بندارى أنه له عدة تعاريف، أن رجال الأعمال المنتمين للأحزاب يدعمون احزابهم بالتبرعات، وكذلك التبرع من أجل الدعاية الانتخابية، أو الرشاوى الانتخابية ولإثبات ذلك لابد من تقديم بلاغ، فخارج المقر الانتخابى ليس من اختصاص رئيس اللجنة فهى مسئولية التأمين الموجودين أمام اللجان، فيتم عمل محضر وإحالته للنيابة.

وأوضح أنه بعد جيلين بن يكون موجود المال السياسى بالتوعية، مطمئنًا المواطنين انزل وشارك الهيئة الوطنية هيئة مستقلة، لا نخشى إلا الله.

وفى سياق متصل عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم اجتماعا مع رؤساء ومسئولى 24 حزب سياسى فى مصر وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط العملية الانتخابات.

وأوضح القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة، منحت مهلة للأحزاب السياسية بحد أقصى غدا لتقديم الاوراق والمستندات الخاصة بحجم الانفاق على الدعاية الانتخابية التى تمت خلال المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأشار مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية إلى أن الهيئة خصصت خط ساخن للأحزاب السياسية برقم 19826حتى تتمكن من التواصل المباشر مع الهيئة.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن عمليات التصويت ستكون فى المرحلة الثانية متاحة لنحو 34 مليون ناخب يحق لهم التصويت داخل 13 محافظة هى القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ويتنافس فيها 1316 مرشحا، ويشرف عليها 9200 قاضيا من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأشارت إلى أن مواعيد التصويت فى الخارج يومى 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل يومى 24 و25 نوفمبر، ويعلن كل رئيس لجنة فرعية فى حضور وكلاء المرشحين وممثلى وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى الحصر العددى، ثم تقوم كل لجنة عامة بإعلان الحصر العددى للدائرة الواحدة.

ويكون التظلم على نتائج الحصر العددى للجان الفرعية والعامة خلال 24 ساعة من الإعلان ويتم الفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من استلامها والفصل فى التظلم واخطار مقدمه بالنتيجة خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرار، على أن تعلن النتيجة يوم 2 ديسمبر.

وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

تحذير من خرق الصمت الانتخابى

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة عدم خرق فترة الصمت الانتخابى، وحظر ممارسة أى نشاط من أنشطة الدعاية الانتخابية المختلفة حتى لا يتعرض صاحبها إلى المسئولية، مشيرة إلى تطبيق صحيح القانون على المخالفين.

وبدأ الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية فى الثانية عشر ظهر اليوم والذى يحظر فيه ممارسة الدعاية الانتخابية، وتصل العقوبة للمخالف إلى الغرامة من 10 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه.

أول وأخر لجنة تصوت فى انتخابات الخارج

الجدير بالذكر أن الاقتراع بالخارج فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يبدأ فى داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية فى 117 دولة من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم بعد ميعاد الغلق الرسمي.

