رئيس كوريا : السادات خاطر بحياته من أجل السلام وما فعله نقطة تحول بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، إن الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات خاطر بحياته من أجل السلام، وذهب إلى إسرائيل حتى يعيش الأطفال المصريون فى سلام، معتبرا أن ما فعله السادات كان نقطة تحول فى الشرق الأوسط.

وأشاد فى كلمته فى جامعة القاهرة مساء اليوم بالرئيس السيسى ودوره فى حرب غزة قائلا إنه لم يتخل عن الحوار وتعامل بصبر لا يعرف الكلل من أجل السلام.

ولفت إلى أن كوريا الجنوبية تسعى للسلام كذلك مع الجارة الشمالية لفتح عهد جديد من التعايش السلمى والنمو المشترك، وستسعى لدعم الجهود الرامية للتطبيع مع المجتمع الدولى.

وأشار إلى أنه رغم البعد الجغرافى بين مصر وكوريا الجنوبية إلا أنه ليس من المبالغة القول إن البلدين متصلان حضاريا، ليس فقط بسبب موقع مصر الجغرافى المتميز وتاريخ كوريا، بل بسبب الظروف الجيوسياسية ورغبة البلدين فى تعزيز السلام.