مصر وكوريا تسعيان إلى تعزيز العلاقات فى مجال الصناعات الدفاعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 نوفمبر 2025 08:42 مساءً - سلطت صحيفة كوريا هيرلاد الكورية الضوء على نتائج الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الكورى لى جاى ميونج، خلال زيارته الرسمية الى مصر ، اليوم الخميس ، حيث ناقش الرئيسان سبل تعميق العلاقات الثنائية، وسعى الدولتين إلى تعزيز العلاقات فى مجال الصناعات الدفاعية، وقال الرئيس الكورى : "إن مصر دولة رائدة فى مجال المحتوى الثقافى فى الشرق الأوسط، ولديها اهتمام كبير بالمحتوى الكوري، بما فى ذلك مجالات الدراما والطعام واللغة الكورية".

وشدد على أهمية السلام فى الشرق الأوسط ، وتوسيع نطاق التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الكورى يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم، الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته، وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال الرسمية تضمنت استعراضاً لحرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، والتقاط صورة تذكارية للرئيسين وقرينتيهما، أعقبها عقد جلسة مشاورات مغلقة بين الزعيمين، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسى استهلّ اللقاء بالترحيب بضيف مصر الكريم في زيارته الأولى لمصر منذ توليه منصبه في يونيو 2025، التي تتزامن مع احتفال البلدين بمرور ثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وكذا في مجال التعليم، مشيدًا بالتجربة التنموية الكورية، ومعربًا عن تطلع مصر لزيادة حجم أعمال الشركات الكورية واستثماراتها في مختلف القطاعات ذات الأولوية، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وبناء السفن، والذكاء الاصطناعي، والبتروكيماويات والتعدين، مع التركيز على توطين هذه الصناعات داخل مصر. كما أبرز الرئيس ما تقدمه الدولة المصرية من ضمانات وحوافز استثمارية ومزايا تنافسية للسوق المصرية.

