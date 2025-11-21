بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب في سفارات إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - انطلق منذ قليل تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في سفارات وقنصليات مصر بدول إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند.

وبدأت اللجان استقبال الناخبين منذ قليل في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت تلك الدول للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وانطلق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الأول الجمعة، حيث بدأت أول لجان فتح أبوابها أمام المصريين بالخارج فى السفارة المصرية بدولة نيوزيلاندا، نظرا لفرق التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة، وتكون ولايتي كاليفورنيا ولوس أنجلوس بأمريكا آخر اللجان التى تغلق أبواب التصويت فيها.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذين يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب – عند انتهاء الميعاد – لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.