سفير مصر بهونج كونج: الانتخابات تسير بانتظام مع افتتاح أول معرض فرعوني بالصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - قال القنصل العام هاني ناجي، سفير مصر في أستراليا، إن العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة ومنظمة، موجّهًا شكره للهيئة الوطنية للانتخابات ووزير الخارجية على الدعم المتواصل لضمان نجاح التصويت بالخارج.

وأضاف السفير خالد نظمي، سفير مصر في الصين، أنه تم فتح اللجنة الانتخابية في بكين في التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن التوقيت المحلي كان الرابعة والربع عصرًا وقت تواصله، مؤكدًا استمرار التنسيق مع غرفة العمليات حتى نهاية اليوم.

وقال السفير باهر شويخي، سفير مصر في هونج كونج، إن اللجنة بدأت العمل في موعدها المحدد، وإن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، مضيفًا أن الصين تشهد اليوم حدثين مهمين: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وافتتاح أول معرض فرعوني على أراضيها.

وأشار السفير هاني محمد، رئيس اللجنة الفرعية في ماليزيا، إلى أن اللجان فُتحت في موعدها، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام مع حلول الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، مع متابعة دقيقة لسير التصويت.

وأكد السفير شريف الديواني أن اللجنة في مقر عمله فُتحت في الموعد المحدد، وأن العمل داخلها يسير بانضباط كامل ودون أي معوقات.

كما أكد السفير حماد من أوزباكستان شكره للهيئة ووزارة الخارجية، موضحًا أن العملية الانتخابية تجري بانتظام وسط تعاون كامل من الأجهزة المعنية.

وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة ابتسام رخا، سفيرة مصر في باكستان، أنه تم افتتاح اللجنة في موعدها بفضل جهود فريق الدعم الفني، مؤكدة أن العمل داخل اللجنة يسير بشكل منتظم ومستقر.

تصويت الخارج بدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس انجلوس

وتعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء أمس الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أخر لجنة تفتح باب التصويت.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويصوت المصريون بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا علي 141 مقعدًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

وجاءت محافظات المرحلة الثانية كلا من:

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12-جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.