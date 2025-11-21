توافد المصريين على لجان الاقتراع بالمغرب للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - شهدت مقار الاقتراع في مختلف المدن المغربية اليوم توافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأكدت السفارة المصرية في المغرب جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين وتوفير كافة التسهيلات لضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر، مع الالتزام بالإجراءات الرسمية المعتمدة.

ويأتي إقبال المصريين في المغرب ضمن جهود الجالية بالخارج للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والتعبير عن دورهم في دعم الديمقراطية وتعزيز صوتهم في مستقبل مصر.

وشهدت اللجان انتظامًا كبيرًا في استقبال الناخبين، مع توفير الإرشادات اللازمة لتسهيل عملية الإدلاء بالتصويت، ما يعكس التنظيم المتميز للهيئة الوطنية للانتخابات في الخارج