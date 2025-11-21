وزير الخارجية يعلن زيارة وفد رجال أعمال مصريين جنوب أفريقيا العام المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، تطلع مصر لدعم التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات المشتركة والتكامل بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سوف يترأس وفدا من رجال الأعمال المصريين من المقرر أن يزور جنوب أفريقيا خلال العام المقبل.

جاء ذلك حلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبحضور السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مدينة "جوهانسبرج" لترؤس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وجهود مصر الدبلوماسية في الإفراج عن الزعيم المناضل الأفريقي "نيسلون منديلا"، مستعرضًا جهود التعاون المشترك بين البلدين، والفرص الواعدة في السوق المصرية في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وجهود دعم القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تناول وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج العديد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في دفع التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، وكذا زيادة معدلات الاستثمار والتبادل التجاري.