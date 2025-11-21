لقاءات إعلامية لوزير الخارجية على هامش المشاركة في قمة مجموعة العشرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 04:16 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءات إعلامية على هامش المشاركة في قمة مجموعة العشرين فى جنوب أفريقيا، حيث اجرى لقاء مع الإعلامي Waihiga Mwaura فى قناة BBC World News، وكذلك مع الإعلامية Sophia Mokoena على قناة SABC News الجنوب أفريقية.

استعرض وزير الخارجية خلال المقابلتين العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وجنوب أفريقيا ودعوة مصر للمشاركة تحت الرئاسة الجنوب أفريقية للقمة، واستضافة مصر لأول اجتماع رسمي تستضيفه دولة من خارج المجموعة فى سبتمبر الماضى، متناولا رؤية مصر بالنسبة للمشاركة للعام الثالث على التوالي في قمة مجموعة العشرين والخامسة منذ انشاء المجموعة.

كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التحديات بالقارة الإفريقية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل والقرن الأفريقي والسودان. وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطى أهمية التعاون وفق قواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات بما يتسق مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

تطرق الوزير عبد العاطي إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، وتثبيت وقف إطلاق النار وفقاً لاتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يحقق الأمن والاستقرار. كما شدد على أهمية الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمهامها وفق قرار مجلس الأمن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع للتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي. كما أكد موقف مصر الثابت بشأن وحدة الأراضي بين غزة والضفة الغربية ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع، معرباً عن التطلع إلى مشاركة دولية واسعة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة والتعافي المبكر الذي ستستضيفه مصر.