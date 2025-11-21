القنصل العام في ميلانو: إقبال كبير من المصريين على انتخابات النواب رغم سوء الطقس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 05:12 مساءً - أكد القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى ميلانو السفير وليد عثمان، على وجود إقبال كبير من الناخبين المصريين للمشاركة فى التصويت فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، مشيرا إلى أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم وهادئ وبدأت بموعدها المحدد في تمام التاسعة صباحا بتوقيت إيطاليا.

وأعرب القنصل العام - في تصريح اليوم - عن سعادته بالإقبال الانتخابي لأبناء الجالية المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه دليلا على ارتباط المصري بالخارج بجذوره خاصة في محيط قريته أو مدينته التي نشأ فيها.

وأشار إلى أن عملية تنظيم الانتخابات سبقت عملية الاقتراع بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج بشأن كافة تفاصيل العملية الانتخابية.

وشدد القنصل العام على حرص كافة العاملين بالبعثة على ضمان سلاسة إجراءات العملية الانتخابية وعدم اضطرار الناخب للانتظار خارج مقار اللجنة، واضعا في الاعتبار حالة الطقس في شمال إيطاليا.

وتعتبر الجالية المصرية في إيطاليا أكبر الجاليات المصرية على المستوى الأوروبي ويعملون بالعديد من القطاعات.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج تجرى على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري ، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.

