السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس كوريا بالمتحف الكبير.. وتؤكد: أشعر بالفخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 05:12 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها بالسيدة كيم هي-كيونج، قرينة رئيس جمهورية كوريا.

واستقبلت السيدة انتصار السيسى، السيدة كيم هي-كيونج، خلال زيارتها للمتحف المصرى الكبير، مؤكدةً عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أشعر بالفخر دائمًا باستقبال ضيوفنا الكرام، خاصة السيدة كيم هي-كيونج في المتحف المصري الكبير".

وكانت السيدة انتصار السيسى كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يسعدني أن أرحب بالسيدة كيم هي-كيونج، قرينة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. أتمنى لها إقامة طيبة وزيارة مليئة بالنجاح. أهلاً وسهلاً بكم في مصر".

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، استقبلا أمس، الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته.

وتضمنت مراسم الاستقبال الرسمية استعراضاً لحرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، والتقاط صورة تذكارية للرئيسين وقرينتيهما، أعقبها عقد جلسة مشاورات مغلقة بين الزعيمين، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

قرينة رئيس الجمهورية ترحيب بالسيدة كيم هي-كيونج، قرينة رئيس جمهورية كوريا

قرينة رئيس الجمهورية ترحيب بالسيدة كيم هي-كيونج، قرينة رئيس جمهورية كوريا

قرينة رئيس الجمهورية ترحيب بالسيدة كيم هي-كيونج، قرينة رئيس جمهورية كوريا