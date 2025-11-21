تقارير صحفية: كأس العالم 2026 يؤجل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي 2027 إلى 22 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 05:12 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن موسم 2026-2027 للدوري الإنجليزي الممتاز سوف يبدأ في 22 أغسطس ويستمر حتى 30 مايو 2027، وينتهي قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا.

قالت شبكة " سكاى سبورتس " الإنجليزية أن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026 - 2027 سوف يبدأ بعد أسبوع من الموعد المعتاد يوم السبت 22 أغسطس. وهو أحدث موعد لبدء المسابقة على الإطلاق نظرًا لإقامة نهائي كأس العالم 2026 في 19 يوليو، أى أن موسم الدوري الممتاز سوف ينطلق بعد 33 يومًا من نهاية مباريات كأس العالم.

33 جولة فى موسم 2027

تضمن المسابقة 33 جولة في مطلع الأسبوع وخمس جولات منتصف الأسبوع. وستبدأ بعد أسبوع من الموعد المعتاد للسماح بفترة تعافي عقب كأس العالم الموسعة التي تنتهي في 19 يوليو تموز المقبل.

ويتيح هذا التغيير أيضا فجوة زمنية تبلغ 89 يوما بين نهاية موسم 2025-2026 وبداية الموسم الجديد.

مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

اشارت الشبكة أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكدت أنه مع جدول المباريات العالمي المزدحم، تبقى صحة وسلامة اللاعبين أولوية بالنسبة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة أنه خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة، لن تقام جولتان من المباريات في غضون 60 ساعة. وهذا يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها للأندية لمعالجة ازدحام جدول المباريات في هذه الفترة ضمن التقويم الدولي الموسع".