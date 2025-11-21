إقبال كثيف وانتظام لافت… مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد سير العملية الانتخابية للمصريين في الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 06:32 مساءً -

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية ربا الأغا بأن الجالية المصرية بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بالتوافد إلى مقري السفارة المصرية في عمّان والقنصلية في محافظة العقبة، وسط أعداد كبيرة جدًا وتنظيم وتسهيلات واضحة قدمتها السفارة للناخبين لضمان إنجاح العملية الانتخابية، موضحة أن السفارة تتحقق من هوية الناخبين والتأكد من تسجيلهم المسبق قبل تسليمهم بطاقة الاقتراع بسرية كاملة، فضلًا عن توفير مقاعد إضافية بسبب تزايد الأعداد.

وأضافت «الأغا»، خلال رسالة لها على الهواء ، أن السفير خالد الأبيض وطاقم السفارة كانوا أول من أدلوا بأصواتهم فور فتح صناديق الاقتراع صباحًا، في مشهد يعكس الحرص على انتظام الإجراءات منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى متابعة السفير المباشرة لسير العملية داخل مقر السفارة لضمان سلاسة الحركة وتنظيم دخول الناخبين.

وذكرت المراسلة أنه تم رصد حالة إغماء لأحد المواطنين المصريين نتيجة هبوط حاد في السكر، حيث تعاملت فرق الدفاع المدني الأردنية مع الحالة وقدمت العلاج اللازم، لافتة إلى أن السفير الأبيض أشرف شخصيًا على إدخال الحالة إلى مقر السفارة وتقديم الرعاية لها، وهو ما أثار تقدير الحاضرين.