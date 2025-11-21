سفير مصر بلبنان: تنسيق مع الهيئة الوطنية لتسهيل التصويت بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:28 مساءً - أكد السفير علاء موسى، سفير مصر في لبنان، أن السفارة المصرية في بيروت تعمل على قدم وساق لتسهيل عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بيسر وسلاسة.

متابعة مستمرة وتوقعات بزيادة الإقبال

أوضح السفير علاء موسى في تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً لاستقبال الناخبين، وتوقع السفير أن يتزايد إقبال أبناء الجالية على التصويت بعد فترة الظهيرة، نظراً لكون يوم الجمعة يوم عمل في لبنان، مع توقعات بإقبال أكبر يوم السبت كونه يوم عطلة رسمية، وهو ما لوحظ في المراحل الانتخابية السابقة.

تواصل مباشر مع الجالية المصرية

أشار السفير علاء موسى، سفير مصر في لبنان إلى أن السفارة على تواصل دائم مع أفراد الجالية المصرية، حيث تم تخصيص خط ساخن لتلقي استفساراتهم والرد على كافة تساؤلاتهم المتعلقة بالعملية الانتخابية والإجراءات المتبعة. وأضاف أن السفارة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين وتقدم لهم العون اللازم لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

تنسيق مع الهيئة الوطنية لتسهيل التصويت

نوه السفير علاء موسى، سفير مصر في لبنان بالتنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ووزارة الخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة. وذكر أنه تم منح القسم القنصلي إجازة لتسهيل حركة الناخبين داخل مقر السفارة، مؤكداً أن كل الإجراءات تهدف إلى إتمام العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم كما حدث في المرحلة الأولى.