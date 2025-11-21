واقعة التحرش بطفلة وطفل بـkg2.. بيان المدرسة يكشف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - أصدرت مدرسة سيدز للغات بيان صحفى بعد واقعة التعدى على طلاب داخل المدرسة، قائلة: تؤكد إدارة المدرسة حرصها التام على الشفافية الكاملة واطلاع أولياء الأمور والجهات المعنية على جميع المستجدات ذات الصلة، وبالإشارة إلى البلاغ المقدم من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر إحدى الطالبات بمرحلة kg2، والمتضمن اتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء بحدوث واقعه تحرش وقعت بالأمس فقد تم التعامل مع البلاغ فورا وبما يقتضيه القانون.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث قسم السلام كان إلى مقر المدرسة، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت إدارة المدرسة كامل تعاونها وسخرت جميع الوسائل المتاحة لدعم فريق البحث، بما في ذلك تفريع ومراجعة كاميرات المراقبة الواقعة ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق

المدرسة تعلن تضامنها مع أولياء الأمور

وتؤكد المدرسة تضامنها الكامل مع أولياء الأمور كافة، وقد تم تكليف المستشار القانوني المدرسة بحضور التحقيقات ومتابعة مجرياتها لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل انطلاقا من حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة وإنصاف الحق ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف الجهات المختصة، مع التأكيد على التزام المدرسة بضمان الحياد التام وصون حقوق جميع الأطراف حتى انتهاء التحقيقات وصدور نتائجها الرسمية .

وبالتوازي مع سير الإجراءات القانونية، وحرصا على تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المدرسة، فقد تقرر اتخاذ التدابير التالية بشكل فورى

قصر تواجد طلاب مرحلة رياض الأطفال على الحديقة المخصصة لهم والمؤدية مباشرة إلى فصولهم

- غلق منطقة الألعاب الكاتبة خلف الملعب الكبير ومنع تواجد أي طلاب فيها.

- زيادة الإشراف المستمر على جميع الطلاب أثناء فترات الفسح وأوقات الانصراف.

- قصر التواجد داخل المباني والملاعب على العاملات فقط واستبدال أي عمال ذكور بعاملات.

- تنفيذ برنامج توعوى من قبل الأخصائى الاجتماعى وطبيبة المدرسة حول مفاهيم الحماية من التحرش وطرق التصرف الأمن، وذلك لجميع الطلاب داخل الفصول اعتبارا من يوم الأحد القائم

و تؤكد إدارة المدرسة أنها تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية والمسؤولية، وأنها ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الضمان حماية أبنائنا الطلاب.

أمرت النيابة بما يلى:

•عرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي لتوثيق الإصابات.

•استدعاء أولياء الأمور لسماع التفاصيل الكاملة عمّا رواه أطفالهم.

•استدعاء مسؤولي المدرسة للتحقيق معهم حول كيفية حدوث هذه الوقائع داخل منشأة تعليمية دولية.

•تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع تحركات الأطفال والمتهمين خلال اليوم الدراسي.