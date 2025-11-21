توافد كبير للناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب فى روما (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - شهدت لجان التصويت في العاصمة الإيطالية روما اليوم إقبالاً واسعاً من الناخبين المصريين للمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصرى لعام 2025، حاملين أعلام مصر ومعبّرين عن حرصهم على ممارسة حقهم الانتخابى، وتداولت الصور مقاطع تظهر الناخبين وهم يتوافدون منذ ساعات الصباح الأولى، وسط تنظيم محكم من السفارة المصرية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

أجواء من الحماس والمشاركة وتعزيز التواصل مع الجالية

وأكدت السفارة المصرية في روما أن المشاركة المكثفة تعكس التفاعل الكبير للجالية مع العملية الديمقراطية، مشيرة إلى أن الانتخابات خارج مصر تعد جسراً لتعزيز الروابط بين الدولة ومواطنيها في الخارج.

التزام كامل بالإجراءات

ولفتت السفارة إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، لضمان سلامة الناخبين وسلاسة عملية الاقتراع، في أجواء هادئة ومهنية.

ويبدأ الاقتراع بالخارج داخل 139 لجنة في 117 دولة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن تتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصحح المسار.. ماذا حدث في الجولة الأولى من انتخابات النواب؟

وشهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منافسة شرسة على المقاعد الفردية، وفى منتصف الشهر الجاري، قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أطلع علي «الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها المنافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهى هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها».

وطالب الرئيس في منشور على صفحته الرسمية، الهيئة بـ «التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية.

وفى تلبية عاجلة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الهيئة رصدت مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية ومجرياتها، وانتهى مجلس الإدارة وفقًا للمادة 54 من قانون مجلس النواب، إلى إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية وهى دائرة إمبابة بالجيزة، ودوائر محافظة قنا الأربعة، و7 دوائر انتخابية في سوهاج، ودائرتان انتخابيتان في الفيوم، ودائرة انتخابية في محافظة أسيوط، ودائرة في محافظة الإسكندرية، و3 دوائر انتخابية فى البحيرة.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب

يختار الناخب في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، من بين 1316 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتجرى تلك المرحلة على مقاعد المجلس المرتقب داخل محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

انتخابات مجلس النواب .. ما هي قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج؟

تجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج، على مدار يومي 21 و22 نوفمبر، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

وفى وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على: أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

وبموجب القرار، سيكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .

