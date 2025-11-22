الارشيف / أخبار مصرية

سفير مصر بنيوزيلندا: ثاني أيام التصويت شهد حضور أسر كاملة للإدلاء بأصواتها ما جعله أكثر كثافة وحيوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 01:28 مساءً -  

أكد السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزيلندا، أن التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالًا أكبر وأوسع بالمقارنة باليوم الأول، ربما لأن هذا يوم عطلة نهاية الأسبوع، والظروف الجوية في العاصمة جيدة، وهو أمر نادر إذ أن العاصمة مشهورة بالعواصف.

 

وقال «عازر»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، :«اليوم ساعدت الظروف الجوية كثيرًا، فجاءت الأسر بالكامل لتدلي بأصواتها، وليس فقط الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت أمس»، مشددًا على أن اليوم الإقبال أكبر من الأمس، وشارك عدد كبير من الأسر، مما ميز اليوم الثاني عن الأول.

 

وتابع: «أشكر الجالية المصرية في نيوزيلندا التي جاءت وشاركت وأدلت بأصواتها، وهذا ليس غريبًا عليهم، الجالية لا تتأخر أبدًا عن المشاركة في أي شيء يهم مصر وبلدها، وهم مرتبطون جدًا بوطنهم مصر».

