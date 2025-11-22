القمص سوريال الأنبا بيشوى يشارك فى انتخابات مجلس النواب بالسفارة المصرية بمسقط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 04:17 مساءً - شارك القمص سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى سلطنة عمان فى الانتخابات البرلمانية، وقام الأب سوريال بالأدلاء بصوته وأعضاء الكنيسة، فى مقر السفارة المصرية بمسقط، فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب، وذلك بحضور السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عمان وأعضاء اللجنة الانتخابية.

ويحرص الاب سوريال الأنبا بيشوى بانتظام على مشاركة أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان في كافة المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية، بما في ذلك احتفالات الأعياد ورعاية أبناء الجالية المصرية.

وتشمل المرحلة الثانية الناخبين من 13 محافظة ويمتد التصويت على مدى يومي الجمعة والسبت؛ بدايًة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساًء وفق التوقيت المحلى لكل دولة.

تنعقد انتخابات النواب في مرحلتها الثانية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر فيما يخص تصويت المصريين في الخارج، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.