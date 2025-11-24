بعد انتهاء الشبورة.. فتح الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 نوفمبر 2025 09:32 صباحاً - شهدت محافظة الإسكندرية، إعادة فتح الطريق الصحراوي من البوابات، بعد انتهاء الشبورة المائية التى كانت تعيق الرؤية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

شبورة صباحا

ومتوقع أيضا شبورة مائية من 9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

سحب منخفضة

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.