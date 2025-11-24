وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالشروق

أهمية المشاركة بالانتخابات

وأكد وزير الشباب والرياضة من داخل لجنته الانتخابية على أهمية مشاركة أبناء الشعب المصري في الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب، داعياً جموع الناخبين للنزول لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم ممن يحق لهم التصويت، والتي ستعكس وتعبر عن الوعي الكبير الذي يمتلكه أبناء مصر وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل الوطن.

وزير الرياضة أثناء الإدلاء بصوته

اشرف صبحى وزير الرياضة داخل لجنته الانتخابية اشرف صبحى وزير الرياضة داخل لجنته الانتخابية

الانتخابات الانتخابات

انتظام العمل فى اللجان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، عن انتظام العمل والتصويت فى اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا والذى يستمر حتى التاسعة مساء مع تمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات العملية الانتخابية من خلال عقد مؤتمر صحفى بعد قليل لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت فى انتخابات مجلس النواب.